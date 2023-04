Al Nassr : Cristiano Ronaldo poursuit sa montée en puissance

Auteur d’un nouveau doublé mardi lors de la victoire d’Al Nassr face à Al Adalh (0-5), Cristiano Ronaldo poursuit sa montée en puissance en Arabie Saoudite.



Avec ses deux nouvelles réalisations, inscrites dans la foulée de ses deux doublés marqués en sélection, le Portugais totalise désormais 11 buts et 2 passes décisives, en seulement 9 rencontres de Saudi Pro League sous les couleurs d’Al Nassr, selon RMC Sport.



Des statistiques vertigineuses qui lui permettent de déjà occuper la 5e place du classement des buteurs du championnat, mais aussi d’entretenir l’espoir dans la course au titre (Al Nassr est 2e, à 1 point du leader Al Ittihad).



En marquant mardi, CR7 a également inscrit ses 833 et 834e buts en club.