Présidence de la FSF : Abdoulaye Fall de l’AS Bambey porté par une nouvelle coalition pour défier Augustin Senghor

À l’approche de l’élection présidentielle de la Fédération sénégalaise de football (FSF), une nouvelle coalition s’est formée le jeudi 19 juin. Dans un communiqué conjoint rendu public, Abdoulaye Fall, Cheikh Ahmet Tidiane Seck et Elimane Lam ont officialisé leur alliance autour d’une candidature unique portée par Abdoulaye Fall, président de l’AS Bambey.

Ce dernier mènera la coalition dans l’objectif de faire face à Me Augustin Senghor, président sortant, qui devrait prochainement officialiser sa candidature pour un cinquième mandat à la tête de la FSF.



« Après des échanges constructifs et dans un souci d'intérêt supérieur pour notre sport roi, nous avons convenu de joindre nos forces et porter la candidature de Abdoulaye FALL à la présidence de la fédération sénégalaise de football (FSF) », ont-ils déclaré dans le communiqué.



Et d'ajouter : « Cette décision est le fruit d'une vision partagée et d'une volonté collective de bâtir une fédération forte, transparente et au service de tous les acteurs du football ».



Ils lancent un appel à toutes les forces vives du football sénégalais : « Clubs, ligues, groupements et autres candidats à rejoindre cette dynamique d'unité et de rassemblement. Il est temps de dépasser les divergences ponctuelles et de travailler main dans la main pour relever les défis et propulser le football sénégalais vers de nouveaux sommets ».



La liste définitive des candidatures sera publiée le 11 juillet, avant le scrutin prévu pour le 2 août.