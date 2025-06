Ligue 1 (J28) : Le Jaraaf freiné par l’US Ouakam, l’US Gorée à l’affût, Oslo proche de la relégation

Leader du championnat, le Jaraaf de Dakar a été freiné ce samedi par l’US Ouakam (1-1), lors de la 28e journée de Ligue 1, une contre-performance qui pourrait lui coûter cher. En cas de victoire ce dimanche contre le Casa Sports, l’US Gorée, deuxième avec 47 points, pourrait s’emparer de la tête du classement.



Le Jaraaf avait pourtant bien démarré, ouvrant le score grâce à Moctar Koita à la 26e minute. Mais deux minutes plus tard, Djiby Ndoye égalisait pour l’USO. Ce nul laisse le club de la Médina à 48 points, sous la menace directe des Insulaires.



Dans les autres matchs du jour, l’AJEL de Rufisque a dominé la Linguère (1-0), tandis que Dakar Sacré-Cœur s’est imposé 2-0 face à Oslo, qui enregistre sa quinzième défaite de la saison et flirte dangereusement avec la relégation.



La journée se poursuit ce dimanche avec notamment le choc entre Wally Daan (4e, 40 pts) et Génération Foot (8e, 37 pts), ainsi que le déplacement du champion sortant Teungueth FC (12e, 29 pts) sur le terrain du Guédiawaye FC (10e, 33 pts).





Programme 28e journée



Samedi 21 juin



Stade Ngalandou Diouf

AJEL de Rufisque/ Linguère 1-0



Stade municipal Ngor

Us Ouakam/ Jaraaf 1-1



Stade Parcelles Assainies

Oslo F.A/ Dakar Sacré Cœur 0-2





Dimanche 22 juin



Stade Ely Manel Fall

17h00 Sonacos/ AS Pikine



Stade de Yoff

17h00 Guédiawaye FC/ Teungueth FC



Stade Lat Dior



17h00 Wally Daan/ Génération Foot



Stade municipal HLM

17h00 ASC HLM/ Jamono Fatick



Stade Aline Sitoé Diatta

17h00 Casa Sports/ Us Gorée