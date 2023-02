Alerte ANACIM: un temps ensoleillé à passagèrement nuageux annoncé dans les prochaines 72 heures

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce dans son bulletin qu' "un temps ensoleillé à passagèrement nuageux laissera progressivement place à un ciel dégagé sur une bonne partie du pays ces prochaines 72 heures."



Par contre, la chaleur restera de mise sur le territoire national malgré une baisse progressive des températures journalières. Par ailleurs, le temps clément persistera au niveau du littoral.



L'agence chargée de la météo de remarquer que la "sensation de fraîcheur nocturne et matinale demeurera marquée sur le long des zones côtières. Et que les visibilités seront généralement bonnes sur le pays." Les vents seront de secteur Nord à Nord-est et d’intensités faibles à modérées.