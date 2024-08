Alerte à l'eau possiblement contaminée sur plusieurs bases militaires en Allemagne

Une nouvelle alerte a été lancée en Allemagne sur une possible contamination volontaire de l'eau potable d'une caserne de l'armée, près du site d'un cas similaire deux jours auparavant, ont informé, vendredi 16 août, les autorités locales. La municipalité de Mechernich, près de Cologne, dans l'ouest du pays, a fait état d'une intrusion sur le site local de traitement et distribution d'eau potable, précisant qu'il alimentait entre autres une base toute proche de la Bundeswehr.



« En raison d'une intrusion sur le site de distribution d'eau potable de la ville de Mechernich, il se pourrait que l'eau potable ait été contaminée de manière dangereuse pour la santé », ont annoncé la municipalité et le service sanitaire de la ville de Mechernich dans un communiqué. La population est appelée à ne pas boire d'eau du robinet, ni à se doucher, « compte tenu des événements qui viennent de se produire sur la base de la Bundeswehr à Cologne ». Déjà des alertes de sécurité dans deux bases militaires du pays Un élu local, Thomas Hambach, a ajouté que l'intrusion avait été découverte par une patrouille de l'armée, suite au renforcement des contrôles après les récents soupçons de sabotage à Cologne. La clôture de sécurité entourant le système de traitement des eaux a été découpée pour forcer un passage, le site d'eau potable dispose d'un système d'alarme, mais qui n'a pas fonctionné, a-t-il ajouté.



Mercredi déjà, des craintes de sabotage ont provoqué des alertes de sécurité sur deux bases militaires dans le pays, l'une de l'armée de l'air à Cologne, très active dans l'aide militaire à l'Ukraine, et une autre de l'Otan. À Cologne, là aussi les autorités ont découvert un trou dans une clôture entourant un site d'eau potable alimentant la caserne et bouclé les lieux. Les contrôles effectués n'ont pas à ce jour confirmé de contamination.



En parallèle, l'Otan a fait état d'une tentative d'intrusion sur sa base aérienne de Geilenkirchen, où sont basés des avions de reconnaissance AWACS, sans toutefois qu'un lien entre les deux affaires n'ait été établi. « Ces incidents montrent que nous devons rester vigilants », avait réagi le ministre de la Défense Boris Pistorius. Plusieurs responsables politiques allemands ont pointé du doigt la possible responsabilité de la Russie dans les deux affaires de mercredi, estimant qu'elles pouvaient faire partie d'une guerre hybride liée au soutien de Berlin à Kiev.