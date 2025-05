Israël : Évacuation de plusieurs villes en raison des incendies de forêt provoqués par la canicule

Un communiqué du Service de secours et de lutte contre les incendies indique que les communautés de Neveh Shalom, Beko'a, Ta'oz, Nachshon, et Mesilat Tzion ont été évacuées.

Des évacuations qui ont été déclenchées par des incendies violents qui ont éclaté dans plusieurs zones, alors que 111 équipes de pompiers et 11 avions ont été mobilisés pour tenter de maîtriser les feux.

Le radiodiffuseur public israélien KAN a également fait état d'un incendie dans la région de la forêt d'Eshtaol, entre Jérusalem et Tel-Aviv, ajoutant que les autorités ont donné des instructions pour l'évacuation éventuelle d'autres communautés en raison des incendies.

Le Service de secours et de lutte contre les incendies a porté le niveau d'alerte à son maximum en raison des incendies, alors que les autorités ont demandé à la Grèce, à la Croatie, à l'Italie et à l'administration chypriote grecque de l'aider à lutter contre les incendies qui font rage entre Jérusalem et Tel Aviv, a indiqué KAN. Les autorités ont également fermé par précaution l'autoroute principale reliant les deux villes.

Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a de son côté indiqué que 12 personnes avaient été blessées dans les incendies.

La semaine dernière, les autorités de secours israéliennes ont évacué les habitants de plusieurs villes du centre d'Israël en raison de vastes incendies de forêt déclenchés par des températures élevées et des vents violents, qui ont détruit 10 000 dunums (2 500 acres) et blessé neuf personnes.

