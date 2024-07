Alerte météo: Orages et pluies dans le Sud, débordements au Centre-sud (Anacim)

Le bulletin météorologique de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) pour les prochaines 24 heures prévoit des conditions météorologiques variées à travers le Sénégal. Dans les régions du Sud du pays, notamment au Centre-sud, des orages accompagnés de pluies sont attendus. Ces précipitations pourraient entraîner des débordements et nécessiter une vigilance accrue de la part des habitants et des autorités locales. Regain d’activités sur une bonne partie du pays demain

Pour la journée de demain, un retour à des conditions plus stables est prévu sur une grande partie du territoire sénégalais. Cependant, dans le Nord du pays, les probabilités de précipitations restent faibles. Les météorologues anticipent donc un ciel partiellement dégagé avec des périodes ensoleillées, propices à une reprise des activités extérieures.