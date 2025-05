Soudan du Sud: l’hôpital de Médecins sans frontières (MSF) bombardé, annonce l’ONG

Au Soudan du Sud, l'hôpital de l'ONG Médecins sans frontières (MSF) dans la ville d'Old Fangak, au nord du pays, a été bombardé, ce samedi 3 mai, à 4h (heure locale). La pharmacie et tout le stock de médicaments a été détruit, privant plus de 40 000 personnes de soins vitaux, selon l'ONG qui condamne une «violation du droit humanitaire international». La presse locale rapporte que l'attaque a fait des morts et des blessés. L'armée sud-soudanaise n'a pas encore communiqué sur cet incident.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">