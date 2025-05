Parcelles Assainies : deux individus arrêtés pour trafic de drogue, 49 cornets de chanvre indien saisis

Les éléments du commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (dans la banlieue dakaroise) ont mis la main sur deux présumés trafiquants de drogue, à la suite d’une opération ciblée menée à l’unité 25. L’intervention, qui s’est déroulée dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, a permis la saisie de 49 cornets de chanvre indien.



Selon la police, cette arrestation fait suite à « l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue à l’unité 25 des Parcelles Assainies ». L’équipe de la brigade de recherche s’est rendue sur place et a procédé à l’interpellation de deux individus a appris PressAfrik.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour « association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien ». Quant à la drogue saisie, elle a été « consignée au poste de police pour les besoins de l’enquête », précise une source policière.



L’enquête suit son cours afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’éventuelles complicités.