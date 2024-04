Alerte météo: la chaleur sera fortement marquée à l’intérieur du territoire (Anacim)

🇸🇳 Bulletin Météo du Lundi 15/04/24



Pour les prochaines 24 heures, un temps dégagé par endroits dominera sur la quasi-totalité du territoire. La chaleur sera particulièrement marquée à l’intérieur du pays, avec des températures journalières oscillant entre 35°C et 43°C, a alerté l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) dans son bulletin journalier.Cependant, "des réductions de visibilité sont à prévoir en raison de la poussière en suspension, principalement dans les régions Sud-est, Nord-est et Centre-est", rajoute la même source.Les vents, quant à eux, seront majoritairement de secteur Est à Nord-est, avec une intensité allant de faible à modérée.