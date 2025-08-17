Alerte météo : une matinée humide et nuageuse ce dimanche

Malgré cette grisaille matinale, les conditions météo restent favorables pour les activités extérieures. Les amateurs de football pourront profiter d’un temps idéal pour un match dominical, tandis que ceux qui prévoient de faire sécher leur linge n’auront pas à s’inquiéter d’averses soudaines.

L’Anacim invite toutefois la population à rester attentive aux prochaines mises à jour, notamment dans les zones où des précipitations légères sont attendues.

Ce dimanche matin, le temps restera couvert sur la quasi-totalité du Sénégal, avec une humidité persistante et des nuages bas. Les régions du Centre (Kaffrine, Louga, Diourbel, Kaolack, Fatick, Thiès) et du Sud-Ouest (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda) seront les plus touchées par cette couverture nuageuse, qui pourrait même s’accompagner de quelques pluies fines vers la mi-journée, informe l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ( Anacim).