Alexis Sanchez condamné à 16 mois de prison

Le Chilien était accusé d’avoir fraudé le Trésor espagnol d’un million d’euros entre 2012 et 2013 en utilisant une société écran basée à Malte pour éviter d’être taxé sur les droits d’image qu’il touchait.



Pas de passage par la case prison



Le nouveau joueur de Manchester United a été condamné à rembourser la somme due ainsi qu’à 16 mois de prison, qu’il ne purgera pas cependant. En effet, en Espagne, seules les peines de plus de 24 mois impliquent une incarcération.



En juillet 2016, Lionel Messi et son père Jorge avaient été condamnés en juillet 2016 à 21 mois de prison pour une fraude portant sur 4,16 millions d’euros provenant des droits à l’image perçus entre 2007 et 2009.



