Préparation du CHAN 2025 : le Sénégal s'impose contre la Guinée (1-0)

L’équipe locale du Sénégal a signé une victoire précieuse ce lundi 7 juillet face à la Guinée (1-0) à Diamniadio, en match amical de préparation au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025.



Après avoir été tenue en échec lors de la première rencontre (0-0), les « Lions » locaux se sont imposés face aux Guinéens. Christian Gomis a inscrit l’unique but de la rencontre à la 35e minute.



Les « Lions » poursuivront leur préparation à Toubab Dialaw, en vue du CHAN prévu du 2 au 30 août 2025, coorganisé par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.



Tenants du titre après leur sacre lors de la précédente édition, les « Lions » locaux évolueront dans le groupe D, aux côtés du Congo, du Soudan et du Nigeria, trois adversaires de taille dans la quête de conservation du trophée.