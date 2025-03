Alger rejette la liste des Algériens que la France veut expulser: Retailleau promet «une riposte graduée»

L'Algérie a refusé lundi 17 mars la liste de noms d'une soixantaine d'Algériens à expulser que la France lui a soumise, il y a quelques jours, une démarche qui est « rejetée sur la forme et le fond » par Alger, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. « Les autorités algériennes ont décidé de ne pas donner suite à la liste soumise par les autorités françaises » et les ont « invitées à suivre le canal d'usage [pour une telle procédure, ndlr] en l'occurrence celui établi entre les préfectures et les consulats », selon le communiqué.



Le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau a promis « une réponse graduée » après ce rejet. « Je regrette que l'Algérie refuse d'appliquer le droit international. Comme l'a décidé le comité interministériel sous la présidence du Premier ministre, une riposte graduée sera engagée », a posté le ministre français sur son compte X.