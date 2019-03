Algérie: Bouteflika promet, s'il est réélu, de ne pas terminer son mandat (télévision)

Dans une lettre transmise et lue à la télévision nationale, le président algérien Abdelaziz Bouteflika s'est engagé, s'il est élu le 18 avril, à ne pas aller au bout de son mandat et à se retirer à l'issue d'une présidentielle anticipée, dont la date serait fixée à l'issue d'une «conférence nationale», rapporte le site Rfi.



A noter que des milliers d'étudiants ont manifesté dimanche à Alger et dans d'autres villes du pays contre un 5ème mandat d’Abdelaziz Bouteflika, dont le dossier de candidature à la présidentielle du 18 avril doit être déposé.