Alimentation: le directeur général de la FAO reçu par le Président Macky Sall

Le chef de l’Etat, Macky Sall, et le Directeur général de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, Qu Dongyu, ont tenu dimanche, au Palais de la République, une réunion bilatérale consacrée à la collaboration entre cette agence spécialisée des Nations unies, le Sénégal et l’Union africaine.



Le Directeur général de la FAO a salué "la vision et le leadership" du Président Macky Sall. Qu DONGYU s'est également réjoui des actes posés pour une autosuffisance alimentaire. Les réalisations dans le domaine des infrastructures sont aussi saluées, renseignent le service communicationnel de la présidence du Sénégal.