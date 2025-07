Gestion de l’eau en Afrique de l’Ouest : la CEDEAO relance le Conseil régional de la GIRE après 16 ans d’inactivité

La première session extraordinaire du conseil de concertation de la gestion intégrée des ressources en eau de l’Afrique de l’ouest s’est tenue, ce jeudi à Dakar. Convoquée par le Centre de Gestion des Ressources en Eau (CGRE) de la CEDEAO, cette rencontre, qui a réuni des représentants des États membres, des organisations de bassin, de la société civile et des partenaires techniques, vise à réactiver un mécanisme essentiel de gouvernance de l’eau en Afrique de l’Ouest après une longue période d’inactivité institutionnelle. Il a été l’occasion d’aborder les avancées et défis du processus régional.



« Nous ne devons point faillir à nos obligations envers les populations que nous représentons. Nous avons pris l’engagement de ne ménager aucun effort pour la satisfaction de leurs besoins dans tous les domaines notamment dans le domaine des ressources en eau qui nous réunit ce jour. Chaque jour, les défis nous assaillent, multiformes et multidimensionnels : changement climatique, intensification des extrêmes hydrologiques, pollution croissante des ressources en eau, pression démographique, urbanisation galopante, sécurité de l’eau, problème de gestion, etc. Nous sommes maintenant à l’air de la gestion intégrée et nous nous devons de l’appliquer », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



Rappelant quelques aspects, le ministre soutient que la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est une approche qui vise à coordonner la gestion de l'eau, des terres et des ressources associées pour maximiser le bien-être économique et social, de manière équitable, tout en préservant les écosystèmes.



Cependant, poursuit Cheikh Tidiane Dièye : « Il faut retenir que la GIRE n'est pas une solution unique, mais plutôt un processus qui doit être continuellement ajusté en fonction de l'évolution des conditions et des connaissances. En effet, face aux défis sans cesse changeants que traverse et subit les ressources en eau, notre politique, nos actions ne doit pas être statique, il doit être mouvant, malléable capable de montrer notre résilience commune. Pour ce faire, nous devons être vigilants, être en veille constante. Et cela signifie d’être constant dans l’effort, être constant dans la tenue de nos réunions statutaires à l’exemple de celle qui nous réunit en ce lieu à Saly ».



Bien que de fortes avancées soient notées avec des résultats impressionnants dans le processus régional de GIRE en Afrique de l’Ouest, nous ne devons dormir sous nos lauriers. La tenue de cette rencontre témoigne du besoin pressant de réactiver le Conseil sous Régional sur la GIRE en Afrique de l’Ouest.



« L’organisation de la présente session extraordinaire du CRCRE s’inscrit dans le cadre de la redynamisation du processus régional de gestion intégrée des ressources en eau en Afrique de l’Ouest entamée depuis l’année dernière… L’objectif majeur de cette session extraordinaire du CRCRE, qui ne s’était plus réunie depuis sa 2ème Session Ordinaire tenue à Cotonou en octobre 2008, sera de réactiver cet organe important du Cadre Permanent de Coordination et de Suivi de la GIRE en Afrique de l’Ouest», a soutenu Sediko DOUKA, Commissaire en charge des Infrastructures, de l’Energie et de la Digitalisation de la Commission de la CEDEAO.



Poursuivant sa déclaration, le Commissaire ajoute: « Il s’agira notamment au cours de cette session extraordinaire de mettre à niveau les membres du CRCRE sur le cadre institutionnel régissant le processus régional de GIRE en Afrique de l’Ouest, sur l’état de mise en œuvre dudit processus et de vous faire part des principales initiatives en cours ou en perspective dans le domaine de la GIRE au niveau de la région. Un des temps forts de cette session extraordinaire sera certainement l’élection d’un nouveau Président du CRCRE qui aura la lourde et exaltante mission d’assurer l’animation du CRCRE au cours des deux prochaines années».