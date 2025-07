Sonko propose une loi pour interdire le financement étranger de la société civile et promet des réformes

En marge de l’installation du Conseil national de Pastef-Les Patriotes ce jeudi, Ousmane Sonko a critiqué une frange de la société civile sénégalaise, qu’il accuse de s’arroger un rôle excessif dans la gouvernance publique. Il a également annoncé une proposition de loi visant à encadrer son financement.



« Le système reste encore en place, et une partie de la société civile continue d’exercer une pression constante. Nous sommes arrivés au pouvoir avec un programme clair, à l’issue d’un long combat, grâce à la confiance des Sénégalais. Mais certains veulent désormais gouverner à notre place », a-t-il déclaré.



Le leader de Pastef déplore une situation qu’il juge unique au monde : « Ce que fait la société civile au Sénégal ne se voit nulle part ailleurs ».



Dans cette optique, Ousmane Sonko a proposé une loi visant à interdire les financements étrangers à destination des organisations de la société civile. « Ils sont financés de l’extérieur pour surveiller l’État dans toutes ses actions. Leurs rapports ne sont destinés qu'aux bailleurs. Nous allons affronter ce système et le réformer. Nous avons reçu mandat pour le faire, et nous irons jusqu’au bout », a-t-il martelé.