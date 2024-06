Aliou Cissé : « Nous ne négligeons pas la Mauritanie, nous préparerons soigneusement ce match »

Le Sénégal affronte la Mauritanie ce dimanche 9 juin à Nouakchott. Au stade Cheikha Ould Boïdiya (16h00 GMT), pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

En conférence de presse d’avant le match, le sélectionneur national Aliou Cissé s’est exprimé sur la rencontre contre les Mourabitounes.



« C’est vrai que la blessure de Sadio et de Nicolas Jackson qui vient de se rajouter depuis hier. C’est vrai que c’est une situation compliquée mais on a eu à le dire, le groupe est prêt. Nous avons convoqué 26 joueurs. C’est aux joueurs qui sont là de montrer de ce qu’ils sont capables pour pallier l’absence de nos joueurs. Malgré les absences, nous ne manquons pas d’ambition et nous devrons faire le meilleur résultat possible ici. C’est un mini-championnat et rien n’est encore fait. Ça fait trois journées, il reste encore sept journées. Donc il faut y aller match par match. Le Congo (RDC) c’est fini et aujourd’hui c’est la Mauritanie », a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse de veille de match.



Il ajoute : « Nous avons toujours préparé nos rencontres, nous n’avons jamais négligé personne, je le répète et je le répète, jeudi dernier, j’ai effectué mes 100 sélections et j’en discutais avec mes adjoints. Du match contre le Burundi jusqu’au match contre la RDC, il n’y a pas eu de moments de calme. On les a préparés avec une grande tranquillité, on les a préparés avec une grande sérénité, on les a préparés avec les joueurs, on les a préparés avec une grande solidarité et c’est ce que nous ferons demain. »



Le sélectionneur de poursuivre : « Nous ne négligeons pas la Mauritanie, comme je l’ai mentionné, que ce soit les supposées petites équipes. Nous avons toujours été sérieux, nous avons toujours agi de manière adéquate. Les prétendument grands, c’est également le cas ».



« Nous avons toujours été là, mon équipe ne m’a plus déçu par ses comportements, par ses attitudes depuis 10 ans que je les ai. Nous poursuivrons notre travail et surtout nous préparerons soigneusement ce match de demain. Aujourd’hui, c’est l’entraînement et demain, c’est le match », a conclu le technicien des "Lions".