Aliou Cissé : « Sadio a besoin de temps pour retrouver sa confiance et être...»

Après trois mois d’absence liés à une blessure, Sadio Mané, le leader technique de la sélection sénégalaise a effectué son retour dans la tanière à l’occasion de la double confrontation contre le Mozambique comptant pour les éliminatoires pour la prochaine CAN, Côte d’Ivoire 2024. Titulaire sur le front de l’attaque sénégalaise pour son comeback, Sadio Mané a participé à la large victoire des siens contre les Mambas (5-1), vendredi, au stade Abdoulaye en inscrivant le deuxième but. Toutefois, le joueur du Bayern s’est montré peu convaincant dans le jeu et bien loin de ses standards.



Convaincu que le champion d’Afrique ne tardera pas à retrouver sa forme d’avant, le sélectionneur national a appelé à la patience. ‘’Sadio a besoin de temps pour retrouver sa confiance et être plus performant. Il revient d’une blessure. Il est resté longtemps sans jouer. Ce but marqué est très important pour lui. Il a besoin de jouer pour retrouver son meilleur niveau’’, a remarqué Aliou Cissé en conférence de presse, rapporte le site sportif Wiwsport.