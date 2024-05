Dakar: des acteurs de la société civile discutent d'un avant-projet de loi portant promotion et protection des défenseurs des droits humains

Des acteurs de la société civile se sont réunis ce jeudi à Dakar pour échanger sur ‘’l’avant-projet de loi portant promotion et protection des défenseurs des droits humains’’.



« Nous sommes là, ce matin dans le cadre d’une initiative de toute la grande famille des défenseurs des droits humains au Sénégal. Je pense à toute la société civile, je pense à tous les mouvements citoyens, je pense à tous les activistes et même des artistes qui sont présent aujourd’hui dans cette salle pour cette rencontre qui se tient dans un contexte où il y a une importante initiative du gouvernement du Sénégal annoncé par le président de la République. Des actes ont été posés dans le cadre d’aller vers une loi de protection de lanceurs d’alerte au Sénégal », a déclaré Aliou Sané.



Poursuivant ses propos, l'activiste indique que cette initiative a été approuvée par une écrasante majorité des Sénégalais. « En tant que militants qui avions tous participés activement à tous les processus démocratiques de ce pays, surtout ces dix dernières années, nous avions pensé qu’il était important qu’on puisse apporter notre contribution à cette initiative. D’abord sur la loi portant protection des lanceurs d’alerte que le gouvernement a initié. Que l’on puisse se regrouper, échanger et pouvoir ressortir de nos échanges, faire nos recommandations au gouvernement du Sénégal pour renforcer nos initiatives », dit-il.



L’activiste va plus loin : « Et l’autre aspect, c’est de pouvoir aussi bénéficier de ces opportunités pour avancer dans une initiative qui a été enclenchée depuis 4 ans par la coalition sénégalais des défenseurs des droits l’homme coordonné par Seydi Gassaman ».