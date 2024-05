Aliou Cissé sur ses prochains adversaires : « deux matchs sérieux nous attendent… »

Aliou Cissé s’est exprimé sur les deux rencontres à venir pour le Sénégal. Les « Lions » défieront le 6 juin la République démocratique du Congo (RDC), au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et le 9 juin face à la Mauritanie. Le sélectionneur de l’équipe nationale dit s’attendre à deux gros matchs.



« Deux matchs sérieux nous attendent. Il ne faut pas se voiler la face : aujourd’hui, l’objectif du Sénégal est de retourner à la prochaine Coupe du monde. Pour y arriver, il faudra obtenir de bons résultats, que ce soit contre la RDC, qui a réalisé une très bonne CAN et est sur une très bonne dynamique. C’est une équipe difficile à manœuvrer et qui défend très bien. C’est une très belle équipe que nous respectons, mais le Sénégal est aujourd’hui bâti pour aller à la Coupe du Monde », a laissé entendre le technicien des « Lions », à l’occasion de la publication de la liste des joueurs, ce vendredi.



« On a l’ambition de retourner à la Coupe du monde. Nous avons participé les deux dernières éditions et c’est très normal que le Sénégal participe pour une troisième de suite », déclare le technicien sénégalais », a-t-il ajouté.



Pour la quatrième journée, l’équipe du Sénégal sera en déplacement en Mauritanie, Aliou Cissé s’attend à un derby compliqué.



“Le deuxième match, contre la Mauritanie, est un derby qui va être très difficile et compliqué. C’est un match particulier pour nous et pour les supporters. Ces deux rencontres là, nous devons les préparer avec beaucoup de sérénité, en y mettant l’engagement, l’agressivité et l’envie nécessaires » a expliqué le sélectionneur des « Lions ».



En tête du groupe B avec 4 points, les « Lions » affronteront les « Léopards » de la RD Congo, actuellement troisième avec 3 points, le jeudi 6 juin au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ils se rendront en Mauritanie le dimanche 9 juin pour défier les Mourabitounes, qui sont cinquièmes avec 1 point.