Aliou Ndiaye, le débiteur de mauvaise foi, prend 3 mois de prison ferme

3 mois de prison ferme, telle est la peine infligée à Aliou Ndiaye, hier mercredi, pour escroquerie et abus de confiance. Ce qui est loin d’être étonnant car le mal finit toujours par être payé. En cabale depuis très longtemps, voilà qu’il va séjourner en prison pour un bon moment. Le prévenu avait emprunté la somme de 500.000 frs à Jean Charles Faye pour relancer ses activités. Mais après avoir reçu la somme, il a complètement disparu de la circulation au grand désespoir de son bailleur.



Finalement, Aliou Ndiaye, a été appréhendé par la police suite à une plainte de son créancier. selon le déroulement des faits, le plaignant lui avait prêté la somme de 500.000 frs. Après avoir reçu l’argent, le prévenu n’avait plus fait signe de vie à son prêteur. Il n’a fait aucun effort pour payer sa dette. devant la barre du tribunal des flagrants délits où il comparaissait, il a reconnu les faits tout en se justifiant par un problème qu’il aurait eu. « Je lui ai prêté 500.000 frs et depuis, il refuse de me payer. Ce qui me fait le plus mal, c’est le fait qu’il a mystérieusement disparu dans la nature et a filtré mon numéro », se plaint la victime.



Pour sa défense, le prévenu a soutenu ce qui suit : « en effet, je lui ai emprunté de l’argent que je comptais lui restituer dès que possible. Je voulais relancer mes activités, mais malheureusement, j’ai été gravement malade. C’est la raison pour laquelle je ne pouvais pas prendre ses appels. Mais ça va maintenant, et je lui demande juste un délai pour lui payer. Mais il n’a jamais été question de refus de paiement de ma part », s’est défendu l’indélicat Aliou Ndiaye. Aux yeux de l’avocat de la partie civile, les faits sont incontestables. « Le prévenu est un coutumier des faits vu sa tactique de convaincre les gens », a soutenu la robe noire en demandant la somme de 500.000 frs à titre de dommages et intérêts.



Le Substitut du procureur a souligné la mauvaise foi de l’accusé. « Je vous demanderai de le condamner à une peine de 6 mois ferme et à payer la somme demandée », a requis le maître des poursuites. Quant à la défense, elle a plaidé pour une application bienveillante de la loi. finalement, le tribunal a condamné le prévenu à trois mois de prison ferme.



Le Témoin