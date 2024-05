Linguère: une bande de voleurs de bétail déférée au parquet de Louga

Les habitants de Thiargny, Warkhokh et Affé Djoloff, dans le département de Linguère, peuvent enfin respirer. Une bande de voleurs de bétail, qui semait la terreur dans ces localités depuis plusieurs mois, a été arrêtée. Cette nouvelle apporte un soulagement considérable aux éleveurs locaux.



Dans la nuit de vendredi 11 á samedi 12 mai, vers deux heures du matin, les nommés O. Ka, A. Sow et M. Ba ont fait irruption dans le village de Pourdy, situé dans la commune de Warkhokh. Leur objectif : dérober 11 chèvres appartenant à A. Ka. Après leur forfait, ils ont conduit les animaux vers Dahra, où ils comptaient les cacher dans une maison clôturée et inhabitée avant de les écouler sur le marché hebdomadaire.



Cependant, leur plan a été déjoué, renseigne Rewmi Quotidien. Le dimanche 12 mai, jour du "louma" (marché hebdomadaire), à l'entrée du foirail des petits ruminants, le propriétaire des chèvres volées a reconnu ses animaux. Il a rapidement alerté les gendarmes qui menaient une opération de sécurisation aux alentours du foirail.



Les malfaiteurs ont été interceptés et conduits à l'unité de gendarmerie, où ils ont été soumis à un interrogatoire serré. Ils ont finalement reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Les voleurs de bétail ont été déférés au parquet de Louga pour « association de malfaiteurs et vol de bétail commis la nuit. »