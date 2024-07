Aliou Sall : l'ancien maire de Guédiawaye quitte l'APR et dit être en négociation avec Amadou Ba et le PS

Aliou Sall petit frère de l'ancien président de la République Macky Sall et ancien maire de Guédiawaye a annoncé son intention de quitter l'APR. L'alliance pour la République était fondée par son grand frère et a gouverné sous la bannière de la coalition BBY pendant 12 ans. Ce mercredi sur les ondes de la RFM, il a confié être en négociation avec Amadou Ba sans préciser le contenu de leurs entretiens. Au-delà, il confie également être en discussions avec le parti socialiste (PS).



Par ailleurs, l'ancien maire de Guédiawaye dont le nom était lié aux ressources gazières au point qu'il était la risée d'une partie des populations. Et l'on se rappelle que certains à travers les réseaux sociaux lui réclamaient avec humour leur 400 mille FCFA. Aujourd'hui, il avoir pardonné et tourné cette page.