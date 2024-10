Alioune Badara Mbacké a été pris en flagrant délit de faux diplôme en se faisant passer pour un médecin sans avoir terminé sa thèse

Qui est réellement Dr Alioune Badara Mbacké, dont l’affaire suscite tant de réactions ? Des images choquantes circulent en ligne montrant le visage ensanglanté de sa femme, accompagnées du hashtag "Justice pour Dieyna". Ces images ont déclenché un tollé sur les réseaux sociaux.



Arrêté hier, Dr Alioune Badara Mbacké a été présenté comme le médecin en chef de la région de Matam. Cependant, selon les révélations du Dr Babacar Niang, directeur de la clinique SUMA Assistance, Mbacké aurait été impliqué dans une affaire de faux diplôme. Il se serait fait passer pour un médecin sans avoir achevé sa thèse de doctorat.



« Il a travaillé dans ma clinique, et j’ai été le premier à découvrir cette fraude. Il n’a jamais soutenu sa thèse. Il a photocopié la thèse d’un autre en y apposant sa photo. Le milieu médical est petit, et deux jours après son embauche, un de mes collègues m’a alerté en me disant de faire attention car ce jeune n’avait pas terminé ses études. »



Dr Niang ajoute : « Je l’ai alors convoqué et j’ai informé l’Ordre des médecins. Que fait Mbacké ? Il envoie un membre de sa famille, qui est procureur, pour me convaincre de ne pas le dénoncer. J’ai exigé qu’il me rembourse les salaires perçus en tant que médecin. Après cela, il a disparu. »



Ce qui rend l’affaire encore plus préoccupante, c’est que, selon Dr Niang, l’Ordre des médecins aurait été informé de la situation mais n’a pris aucune mesure pour prévenir cet abus.



En outre, il semble que les violences attribuées à Alioune Badara Mbacké ne datent pas d’aujourd'hui. Un autre incident raconte qu’un jour, en manque de place pour garer sa voiture, il aurait échangé des jets de pierre avec un vigile, se souvient Dr Niang.