Alioune Tine : "Plutôt on quitte le Cfa et mieux on se portera"

Le Défenseur des droits de l'homme, Alioune Tine, s'invite au débat sur le F Cfa. Via Twitter, il déclare que « on est condamné à une austérité sans fin».



« Avec le Cfa fabriqué à Chamalières, fief du Président Giscard, on est condamné à une austérité sans fin. Plus tôt on quitte le Cfa et mieux on se portera. La solution, une monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest », a-t-il écrit.