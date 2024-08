Alioune Tine alerte sur la plainte contre Madiambal : « la prison pour les leaders d’opinion est un couteau à double tranchant »

Alioune Tine, fondateur du think tank Afrikajom Center, a réagi à l’annonce de la plainte du pôle d’avocats d’Ousmane Sonko contre le journaliste Madiambal Diagne. Sur son compte X (anciennement Twitter), M. Tine a lancé un avertissement au nouveau régime, mettant en garde contre les dangers de l’emprisonnement des politiques et des leaders d’opinion.



« Attention, la prison pour les politiques et les leaders d’opinion est un couteau à double tranchant», a-t-il averti.



Alioune Tine a souligné que l’emprisonnement de Madiambal Diagne pourrait se retourner contre le pouvoir en place. Selon lui, cela risquerait de faire du patron de Avenir communication un « héros » aux yeux du public.



« En prison vous ferez de Madiambal Diagne, un héros. La perception de l'opinion sera l'emprisonnement d'une figure politique de l'opposition radicale. Sonko était une figure de l'opposition radicale, un "guerrier" et un "héros " pour beaucoup de jeunes sénégalais et africains. Il nous faut sortir du cercle vicieux par la politique de l'ubuntu, de la palabre, du dialogue. La démocratie c'est le conflit, c'est pas la guerre, les acteurs qui s'affrontent sont des adversaires pas des ennemis », a-t-il écrit.



Le fondateur d’Afrikajom Center a également invité Ousmane Sonko à ignorer les provocations.



« Qu’est-ce que Madiambal n’a pas dit sur moi. Pourtant je l’ai sorti de prison. Sonko est le Premier Ministre le plus puissant de l’histoire politique du Sénégal. Il a des pouvoirs exorbitants, c’est « normal » que toutes les attaques contre le pouvoir soient orientées sur lui. C’était aussi le sort d’hommes politiques puissants comme Mamadou Dia, Colin ou Idrissa Seck après l’alternance de 2000 », a dit M. Tine.