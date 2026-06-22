Sénégal: El Malick Ndiaye élu sans surprise premier vice-président de l’Assemblée nationale

Sans grande surprise, le député El Malick Ndiaye a été élu ce lundi 22 juin premier vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal. Il a été proposé par la majorité parlementaire du parti Pastef, dont il est le cadre. Cette élection intervient presqu’un mois après qu’il a démissionné, le 24 mai 2026, de son poste de président de l’Assemblée nationale au profit du leader de son parti, Ousmane Sonko, qui avait été limogé de la primature 48 heures plus tôt.



Le député Ismaila Diallo a lui aussi été élu troisième vice-président de l’Assemblée nationale. Les nouveaux élus ont obtenu 129 voix (Pour) contre quatre (4) abstentions. Aucune voix contre n'a été enregistrée.

