Le député Guy Marius Sagna attend toujours le rapport sur l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC). Ce document est entre les mains du président Bassirou Diomaye Faye depuis le 5 janvier 2026.

Le parlementaire avait adressé une question écrite au gouvernement sur la gestion de l'OLAC. Une mission d'inspection interne avait ensuite été menée sur de « supposés manquements ». Le rapport a été transmis au chef de l'État par lettre confidentielle.



« Le Président Diomaye peut-il lever son coude du rapport OLAC ? », interroge le député.

Le ministre de l'Hydraulique a par ailleurs répondu à d'autres questions écrites du parlementaire. Elles portent sur le projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant de Nianija-Bolong (PROMOREN). Au deuxième trimestre 2026, les travaux affichent un taux d'avancement physique de 53,01 %, contre une prévision de 50,9 %.



Le ministre a invité le député à la prochaine réunion du Comité de pilotage du projet. Elle est précédée de la visite de chantier habituelle. Guy Marius Sagna a annoncé qu'il acceptera l'invitation : « Je me ferai l'honneur » d'y répondre. Le niveau d'avancement détaillé du PROMOREN, partagé par le gouvernement, est joint en annexe.



Les réponses du ministre concernent aussi quatre autres dossiers : l'approvisionnement en eau potable de Ndouffouck (Thiès), l'achèvement des travaux du système d'approvisionnement en eau de Niappaba (département de Linguère), le problème d'approvisionnement en eau à Bassoul et dans l'arrondissement de Fimela (région de Fatick), et l'approvisionnement en eau potable de Sendou (département de Rufisque).