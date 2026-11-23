Le député Guy Marius Sagna attend toujours le rapport sur l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC). Ce document est entre les mains du président Bassirou Diomaye Faye depuis le 5 janvier 2026.
Le parlementaire avait adressé une question écrite au gouvernement sur la gestion de l'OLAC. Une mission d'inspection interne avait ensuite été menée sur de « supposés manquements ». Le rapport a été transmis au chef de l'État par lettre confidentielle.
« Le Président Diomaye peut-il lever son coude du rapport OLAC ? », interroge le député.
Le ministre de l'Hydraulique a par ailleurs répondu à d'autres questions écrites du parlementaire. Elles portent sur le projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant de Nianija-Bolong (PROMOREN). Au deuxième trimestre 2026, les travaux affichent un taux d'avancement physique de 53,01 %, contre une prévision de 50,9 %.
Le ministre a invité le député à la prochaine réunion du Comité de pilotage du projet. Elle est précédée de la visite de chantier habituelle. Guy Marius Sagna a annoncé qu'il acceptera l'invitation : « Je me ferai l'honneur » d'y répondre. Le niveau d'avancement détaillé du PROMOREN, partagé par le gouvernement, est joint en annexe.
Les réponses du ministre concernent aussi quatre autres dossiers : l'approvisionnement en eau potable de Ndouffouck (Thiès), l'achèvement des travaux du système d'approvisionnement en eau de Niappaba (département de Linguère), le problème d'approvisionnement en eau à Bassoul et dans l'arrondissement de Fimela (région de Fatick), et l'approvisionnement en eau potable de Sendou (département de Rufisque).
Le parlementaire avait adressé une question écrite au gouvernement sur la gestion de l'OLAC. Une mission d'inspection interne avait ensuite été menée sur de « supposés manquements ». Le rapport a été transmis au chef de l'État par lettre confidentielle.
« Le Président Diomaye peut-il lever son coude du rapport OLAC ? », interroge le député.
Le ministre de l'Hydraulique a par ailleurs répondu à d'autres questions écrites du parlementaire. Elles portent sur le projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant de Nianija-Bolong (PROMOREN). Au deuxième trimestre 2026, les travaux affichent un taux d'avancement physique de 53,01 %, contre une prévision de 50,9 %.
Le ministre a invité le député à la prochaine réunion du Comité de pilotage du projet. Elle est précédée de la visite de chantier habituelle. Guy Marius Sagna a annoncé qu'il acceptera l'invitation : « Je me ferai l'honneur » d'y répondre. Le niveau d'avancement détaillé du PROMOREN, partagé par le gouvernement, est joint en annexe.
Les réponses du ministre concernent aussi quatre autres dossiers : l'approvisionnement en eau potable de Ndouffouck (Thiès), l'achèvement des travaux du système d'approvisionnement en eau de Niappaba (département de Linguère), le problème d'approvisionnement en eau à Bassoul et dans l'arrondissement de Fimela (région de Fatick), et l'approvisionnement en eau potable de Sendou (département de Rufisque).
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