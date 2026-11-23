L’Assemblée nationale passe à l’offensive après la mise en vigueur par décret de la Loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026. Dans une convocation datée du 23 novembre 2026 et signée par le député Alphonse Mané Sambou, l’Intercommission constituée par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire et la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains est convoquée en réunion ce mardi 24 novembre 2026 à 10 heures, à la salle Marie Joséphine Diallo du nouveau bâtiment.



À l’ordre du jour : l’examen de la proposition de résolution relative au décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026, rejeté par l’Assemblée nationale.



Cette proposition de résolution intervient donc après que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait entrer en vigueur par décret un texte budgétaire que les députés avaient initialement rejeté. Un recours à la procédure de mise en vigueur qui place désormais le débat sur le terrain institutionnel, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.



Un bras de fer juridique



Le décret mettant en vigueur la Loi de finances rectificative 2026 malgré son rejet par l'Assemblée nationale le 3 novembre, divise profondément la classe politique et les juristes sénégalais. D'un côté, l'Exécutif et des constitutionnalistes s'appuient sur l'article 68 de la Constitution pour affirmer que l'absence d'adoption définitive dans un délai de 60 jours (quelle qu'en soit la raison, y compris un rejet) autorise le chef de l'État à légiférer par décret afin d'assurer la continuité de l'État, payer la dette intérieure et sécuriser un programme financier avec le FMI.



De l'autre côté, des opposants au décret, dont des juristes et le député Amadou Bâ, dénoncent une atteinte à la séparation des pouvoirs et contestent cette lecture juridique. Ils soutiennent que l'article 68 vise uniquement à pallier un retard parlementaire pour le budget initial et non à contourner un vote de rejet explicite sur un collectif budgétaire, alors que le budget initial de 2026 permet déjà à l'État de fonctionner.