Alphabétisation : Moustapha Guirassy annonce l’intégration des langues nationales dans le système éducatif

Le mois national de l’alphabétisation a été lancé ce lundi 9 septembre à Kolda. Par cette même occasion, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy a annoncé la généralisation de l’introduction des langues nationales dans le système éducatif sénégalais.



Selon le ministre de l'Éducation nationale, les « langues locales ont été intégrées dans le système éducatif depuis quelques années et il y a eu des résultats. On va généraliser pour que toutes les régions puissent utiliser les langues nationales dans la scolarisation, dans l'accompagnement du système éducatif de nos enfants », a annoncé Moustapha Guirassy sur la RFM.



Dans la même lancée, le ministre a appelé les Sénégalais à apprendre et à faire apprendre les langues locales à leurs enfants.



« Les langues nationales constituent un patrimoine culturel immense qui reflètent notre manière de penser, nos croyances et nos coutumes. C'est pourquoi, au-delà de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, l'alphabétisation basée sur nos langues permet de doter plus facilement les masses de compétences solides pour engendrer le progrès, préserver leur identité et promouvoir le nationalisme, la citoyenneté active, la paix et la justice sociale », a conclu le ministre de l’Éducation nationale.