Amadou Ba critique la gestion des inondations à Bakel : « 8 milliards, c'est insuffisant pour gérer cette situation »

Amadou Ba a reçu un accueil chaleureux des habitants de Kidira lors de sa campagne électorale pour les législatives. La tête de liste de la Coalition “Jamm Ak Njariñ” a pris la parole pour aborder la problématique des inondations causées par la crue dans la région.



Il a affirmé que « 8 milliards est insuffisant pour gérer cette situation », avant d’ajouter : « J’avais pourtant alerté le 17 septembre 2024. Malheureusement le pouvoir en place n’a pas eu de réactions. Aujourd’hui, si l’Etat ne fait rien, les difficultés des populations vont s’accentuer ».



En soulignant les pertes, il a ajouté : « Vous avez perdu plus de 1 000 maisons et des milliers d’hectares de récoltes ». Selon Amadou Ba, « un gouvernement doit être prévoyant et méthodique. Kidira est une partie intégrante du Sénégal et mérite une pleine prise en charge de ses besoins ».



Il a également relevé les difficultés d’accès à l’eau potable. « Vous êtes confrontés à des difficultés dans l’approvisionnement en eau potable. Un paradoxe, eu égard à l’étendue et à la proximité avec le fleuve », a soutenu le leader du mouvement la « Nouvelle Responsabilité »



Amadou Ba a intégré ce thème à sa proposition de « travaux pratiques » qu’il souhaite aborder avec le Premier ministre Ousmane Sonko, tête de liste de la Coalition Pastef.