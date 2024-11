Amadou Ba félicite Reug Reug : "Ce triomphe marque un moment mémorable pour le sport sénégalais"

Les félicitations fuguent de partout après la victoire de Reug Reug sur Anatoly Malykhin. Après le président Bassirou Diomaye Faye, le chef de l'opposition, Amadou Ba félicite le nouveau champion du monde des poids lourds en MMA. "Ce triomphe marque un moment mémorable pour le sport sénégalais, et nous sommes tous unis pour célébrer cette performance exceptionnelle", a-t-il écrit sur X (ancienne Twitter).



Selon la tête de liste de la coalition Jamm Ak Jarin pour les élections législatives du 17 novembre prochain, "Oumar Kane dit Reug Reug a démontré au monde entier la richesse du talent sénégalais. Son engagement, sa persévérance et sa discipline sont un modèle pour toute la jeunesse sénégalaise. Cette victoire renforce notre fierté nationale et prouve que, malgré les défis, le Sénégal est une terre de champions".



Amadou Ba félicite tous ce qui ont contribué au succès : "Je tiens également à saluer son équipe et tous ceux qui ont contribué à son succès. Bien que le chemin vers ce titre ait été difficile, aujourd’hui, Oumar Kane dit Reug Reug incarne l’excellence sénégalaise. Nous continuerons à soutenir nos champions et à œuvrer pour leur succès, car leur victoire est aussi celle de notre pays".