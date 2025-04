Printemps des Institutions de Bretton Woods : le Sénégal renforce son partenariat avec la Banque mondiale

En marge des Réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, la délégation sénégalaise conduite par le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, a rencontré ce week-end M. Ousmane Diagana, Vice-Président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.



La réunion, à laquelle ont également pris part plusieurs directeurs sectoriels de l’institution, a permis de faire le point sur l’état de la coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale, en particulier sur les réformes en cours dans la gestion des finances publiques.



M. Diba a souligné les progrès réalisés par le gouvernement sénégalais, notamment dans la mobilisation de ressources internes. Il a salué le succès récent de l’appel public à l’épargne sur le marché financier sous-régional, un signal positif de la confiance des investisseurs dans la stratégie économique nationale.



Par ailleurs, le ministre a réaffirmé l’importance du soutien technique et financier de la Banque mondiale dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de réforme en cours.