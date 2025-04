Ziguinchor : sept arrestations après un blocus des transporteurs routiers

Sept personnes ont été interpellées ce mardi à Ziguinchor à la suite d’un blocus organisé par des membres de l’Union des transporteurs routiers de la région. Le mouvement de protestation visait une compagnie de transport privé, accusée par les manifestants de pratiquer une concurrence déloyale.



Selon les premiers éléments, les transporteurs en colère ont empêché la circulation d’un bus appartenant à ladite société tôt dans la matinée, perturbant temporairement le trafic routier. Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues pour rétablir l’ordre et procéder aux arrestations.



L’Union des transporteurs dénonce ce qu’elle considère comme une violation des règles du secteur, appelant les autorités à réguler plus strictement l’activité des compagnies privées. De leur côté, les autorités locales n'ont pas encore officiellement réagi à cette situation.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités et apaiser les tensions entre les différentes parties.