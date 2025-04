CAN Féminine Futsal : Les « Lionnes » du Sénégal accrochent Madagascar (5-5) pour leur grande première

Pour son entrée en lice à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Féminine de Futsal, le Sénégal a partagé les points avec Madagascar au terme d’un match spectaculaire (5-5).



Les « Lionnes », qui disputaient leur première phase finale dans cette compétition, ont livré une belle prestation. Ndeysha Mendy est entrée dans l’histoire en inscrivant le tout premier but sénégalais en CAN Féminine de Futsal. Elle a permis à son équipe d’égaliser après l'ouverture du score par les Malgaches.



Sokhna Nogaye Tall, quant à elle, s’est illustrée avec un doublé, dont un penalty dans les dernières minutes pour arracher le nul.



Ce résultat permet au Sénégal de démarrer la compétition avec un point. Prochain rendez-vous : ce samedi 26 avril à 16h00 GMT contre la Tanzanie, une affiche déjà capitale pour la première place du groupe C.