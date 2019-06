Amadou Lamine Sall, lauréat du prix international européen de poésie

Le Sénégal encore honoré dans le domaine de la Poésie en Europe. Il s’agit du PRIX INTERNATIONAL EUROPÉEN DE POÉSIE Léopold Sédar Senghor 2019, décerné au poète sénégalais Amadou Lamine SALL par le Cénacle européen des poètes. La remise du prix a eu lieu à Paris le samedi 8 juin en présence de l’ambassadeur Henri Senghor venu représenter la famille Senghor et de très nombreux invités du monde des arts et des lettres.



L’année 2018 et 2019 auront été fastes en prix pour le poète sénégalais qui a salué la montée de jeunes poètes comme Moustapha Dieng, Amadou Lamine Ba, Diaité Fally KABA, Kémado Touré, Abdoulaye Fodé Ndione, Fatou Yelli, et bien d’autres encore.



Amadou Lamine SALL a rappelé qu’il ne faut jamais oublier que c’est un poète qui a conduit le Sénégal à l’indépendance, bâti une nation au-delà d’une simple république et porté très haut le rayonnement culturel international du Sénégal. Ce rayonnement ne doit pas être fragilisé. Voilà pourquoi la poésie doit être considérée en plus qu’elle reste le genre majeur.