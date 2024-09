Amadou Tidiane Wone est nommé Ministre, Conseiller à la présidence de la République

Par décret n° 2024-2083 en date du 20 septembre 2024, signé par le Président de la République, Amadou Tidiane Wone a été officiellement nommé Ministre, Conseiller à la Présidence de la République.



Ce décret parvenu à PressAfrik, s'appuie sur plusieurs textes législatifs, dont le décret n° 2007-909 du 31 juillet 2007, modifié, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Présidence de la République, ainsi que le décret n° 2024-922 du 02 avril 2024 portant nomination du Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République.



« Le Ministre, Directeur de Cabinet, le Secrétaire général de la Présidence et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés de l'exécution du présent décret », lit-on.



La nomination de M. Wone sera publiée au Journal officiel.



Amadou Tidiane Wone est un ancien ministre de la Culture. Il a été Ambassadeur du Sénégal au Canada et Directeur de cabinet de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade.