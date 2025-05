Champ pétrolier de Sangomar : Birame Souleye Diop annonce une vente record de près de 4 millions de barils durant le mois d’avril

Le champ pétrolier de Sangomar a enregistré une vente record de près de 4 millions de barils de pétrole au mois d’avril, a annoncé lundi à Somone (Mbour, ouest) le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, lors d’un atelier d’information et de partage avec l’Association des Journalistes pour la Transparence dans les Ressources Extractives et la Préservation de l’Environnement (AJTREPE). Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication autour des projets pétroliers, gaziers et miniers.



« Je voudrais vous annoncer, en exclusivité, qu’une vente record de 3,8 millions de barils a été réalisée pour le champ pétrolier de Sangomar durant le mois d’avril », a-t-il déclaré.



S’agissant du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), que le Sénégal partage avec la Mauritanie, Birame Souleye Diop a révélé que « la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) a été entièrement chargée le 15 avril 2025, avec un volume total d’exportation de 163 259 m³ de GNL ».