Kolda : Le président du conseil départemental au chevet des blessés de l’accident de Vélingara

Suite au tragique accident survenu à Vélingara, le président du conseil départemental de Kolda, le Professeur Moussa Baldé, s’est rendu à l’hôpital régional pour apporter soutien et réconfort aux blessés.



Accompagné de plusieurs membres de son équipe, l’autorité départementale a remis une aide financière aux victimes, tout en prenant le temps d’échanger avec elles et leurs familles. « Je suis venu leur témoigner ma solidarité et leur dire qu’ils ne sont pas seuls dans cette épreuve », a-t-il déclaré.



Lors d'une interview qu'il a faite sur place, le Professeur Moussa Baldé n’a pas caché son émotion face à ce drame qui a endeuillé plusieurs familles. « C’est avec une grande tristesse que j’ai appris cet accident. Je renouvelle toute ma compassion aux victimes et à leurs proches », a-t-il confié.



Le président du conseil départemental a également profité de l’occasion pour lancer un appel solennel à la prudence sur les routes. « Nous devons redoubler de vigilance. Trop de vies sont fauchées sur nos routes chaque année. Il faut un élan national pour juguler ce fléau », a-t-il martelé.



Enfin, l’élu a plaidé pour une meilleure organisation du transport scolaire. « Les écoles doivent faire en sorte d’être indépendantes en matière de transport, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent », a-t-il conclu.



Cet appel du président du conseil départemental intervient alors que les accidents de la route continuent de faire de nombreuses victimes au Sénégal, relançant le débat sur la sécurité routière et les mesures préventives à renforcer.