Amath Suzanne Camara, responsable de l'APR appelle publiquement à tuer Ousmane Sonko

Le projet du régime en place d'éliminer physiquement Ousmane Sonko est dénoncé et vilipendé depuis plusieurs mois par des responsables de Pastef Les Patriotres. Il semble qu'un responsable de l'Alliance pour la République vient de confirmer cela. Dans une vidéo postée sur les Réseaux sociaux, Amath Suzanne Kamara appelle clairement à tuer l'opposant sans langue de bois.



"Moi, Amath Suzanne Camara, je ne me cache pas. Je suis prêt à donner ma vie pour Macky Sall. Je suis prêt à donner ma vie pour la République du Sénégal. Et je dis que tant que Ousmane Sonko sera en vie, il n'y aura pas de paix au Sénégal. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qu'il faut tuer. Parce que c'est un homme qui ne pense qu'm tuer, violenter. Quelqu'un comme lui, on doit tout simplement le tuer", a déclaré le membre du Réseau des enseignants de l'APR.