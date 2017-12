Amdy Moustapha Faye sur la situation de Sadio Mané à Liverpool : "Je suis d'accord avec Jurgen Klopp"

Pas de quoi s’inquiéter selon Amdy Moustapha Faye, qui s’est exprimé sur la situation de la star des « Lions », Sadio Mané. Encore à Liverpool. Oublié sur le banc lors de festival offensif de Liverpool contre Swansea (5-0 : 20e journée), Sadio Mané est depuis quelque temps, utilisé avec parcimonie par son coach Jurgen Klopp.

Pour l’ancien international sénégalais qui se veut rassurant. « Sadio Mané est un peu fragile et si vous vous rappelez, l’année dernière, il n’a pas pu continuer la saison, parce qu’il était blessé. A en croire Amdy Faye « il n’est pas comme Mohamed Salah, qui n’est pas souvent sujet aux blessures. Donc, Sadio Mané n’a pas besoin de jouer beaucoup de match. Il est le meilleur joueur de Liverpool. Non sans signaler « ce n’est pas moi qui le dit, mais Steven Gerrard ».



​Poursuivant ces propos, Amdy Moustapha Faye d’ajouter « Jurgen Klopp ne veut pas le faire jouer tout le temps, vu qu’il y a certains joueurs qui peuvent le remplacer. La fin de saison sera trop dure. Aujourd’hui, les joueurs sont un peu fragiles. L’année dernière, ils ont perdu le titre à cause de ça ».

Avant de conclure que « Klopp sait très bien ce qu’il est en train de faire et il sait bien que Sadio, c’est le meilleur joueur de Liverpool. Donc, il ne veut pas le fatiguer. Qu’il le mette sur le banc, ce n’est rien. Personnellement, je suis parfaitement d’accord avec ce qu’il est en train de faire ».