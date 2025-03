Amélioration de l'accès aux services essentiels : les acteurs territoriaux des régions sud en conclave à Kolda pour trouver des solutions

L'accès aux services essentiels demeure un défi majeur pour les femmes et les adolescents vivant dans les régions périphériques du Sénégal. La rencontre de restitution des consultations communautaires organisée ce lundi à Kolda a mis en lumière plusieurs obstacles à cet accès, parmi lesquels la méconnaissance des services disponibles et de leurs missions, l'inexistence de certains services, l'enclavement, l'éloignement, le mauvais état des routes et le manque d'informations sur les offres de service.



Ces consultations, menées dans neuf collectivités territoriales rurales des régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Tambacounda, s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Fankanta. Ce programme vise à renforcer l'engagement des adolescents, des jeunes et des femmes en faveur de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. La rencontre de restitution a permis de recueillir les avis et les attentes des communautés concernées sur la disponibilité et la qualité des services à leur disposition.



Parmi les constats récurrents, les participants ont souligné le manque d'infrastructures de santé et d'éducation de proximité, la faible présence des services sociaux, ainsi que les difficultés liées au transport pour accéder aux centres de services existants. "Nous devons parcourir de longues distances sur des routes impraticables pour obtenir des soins . L'enregistrement des enfants à la naissance reste un problème chez certains parents sans papiers. Sans oublier l'analphabétisme et l'ignorance qui font que certains usages surtout les femmes ignorent les procédures d'acquisition de certains documents administratifs ", témoigne une participante venue de la région de Sédhiou.



Face à ces constats, l'étape suivante consistera à interpeller les chefs de services concernés afin qu'ils réagissent aux manquements identifiés et proposent des solutions concrètes. Il s'agira notamment d'apporter des correctifs et de développer des stratégies visant à améliorer l'accès aux services essentiels pour ces populations vulnérables, en particulier les enfants.



L'initiative Fankanta ambitionne ainsi de favoriser un dialogue entre les communautés et les autorités compétentes afin de garantir un meilleur respect des droits fondamentaux des femmes et des adolescents. La mise en place d'une feuille de route concrète et l'engagement des différents acteurs seront déterminants pour assurer un changement durable et une amélioration significative des conditions de vie dans ces régions enclavées.