Kolda : le maire de Saré, Bidji Bacary Baldé arrêté pour des soupçons de mauvaise gestion foncière et d’exploitation minière litigieuse

Le maire de la commune de Saré Bidji (Kolda), Bacary Baldé, a été arrêté lundi dans l'après-midi par les forces de l’ordre, à la suite de plusieurs plaintes déposées contre lui. Cette interpellation fait suite à une série de contestations liées à la gestion du foncier dans cette localité située à proximité de Kolda.



Selon des sources judiciaires, plusieurs familles accusent l’édile de leur avoir retiré des parcelles sans procédures légales claires, les laissant expropriées ou sans titre de propriété. Ces plaintes, cumulées à d’autres dénonciations concernant la transparence dans l’attribution des terres, ont fini par attirer l’attention des autorités compétentes.



Outre ces accusations foncières, Bacary Baldé est également au cœur d’une vive polémique autour de l’exploitation d’une carrière de sable dans sa commune. Ce site, source de revenus importants, fait l’objet d’une querelle ouverte entre la municipalité dirigée par le maire et certains opérateurs du secteur minier, qui l’accusent de gestion opaque et de pratiques jugées illégales.



L’arrestation du maire de Saré Bidji a suscité de nombreuses réactions dans la région. Tandis que certains habitants saluent une action salutaire pour mettre fin aux abus présumés, d’autres dénoncent une cabale politique visant à fragiliser un maire jugé trop indépendant.



Bacary Mballo a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Kolda. Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur ces affaires foncières et minières qui secouent Saré Bidji.