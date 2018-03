Amical : France-Colombie, les compos probables

Avec ce système, la principale victime pourrait être Paul Pogba, attendu sur le banc, alors que le duo N'Golo Kanté - Blaise Matuidi devrait être aligné dans l'entrejeu. Sur les côtés, Thomas Lemar et Kylian Mbappé disposeraient de la confiance du technicien tricolore. Aucune surprise à noter en défense avec la titularisation attendue de Lucas Digne en l'absence de Benjamin Mendy, toujours blessé. A noter l'absence sur blessure de Corentin Tolisso. Voici la composition probable des deux équipes.



France : Lloris (c) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Mbappé, Kanté, Matuidi, Lemar - Griezmann, Giroud.



Colombie : Ospina - Arias, D. Sanchez, Mina, Fabra - Uribe, Barrios, C. Sanchez - Rodiguez - Falcao (c), Zapata.