Amical Guinée vs Nigeria : le Syli dompte les Super Eagles, Guirassy sort sur blessure

Deuxième adversaire du Sénégal dans la poule C de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'ivoire (13 janvier - 11 février 2024), la Guinée a battu le Nigeria (2-0) en amical lundi 8 janvier 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.



Dans ce match de préparation entre deux grands d'Afrique pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, la Guinée a dominé le Nigeria (2-0). Aguibou Camara a inscrit le premier but du Syli (15'), avant que Facinet Conté marque le second but guinéen (65').



Cependant, l'avant-centre de Stuttgart Serhou Guirassy est sorti sur blessure en première période. L'attaquant aurait ressenti une douleur au niveau de la cuisse suite à une course. Titulaire au coup d'envoi, il a demandé à être remplacé juste avant la pause.



Kaba Diawara a donné des nouvelles de Guirassy après le match. En attendant les résultats des examens qui seront effectués, le sélectionneur rassure :



« Je pense qu'il n'a pas pris de risque ». On ne peut pas encore savoir la gravité de sa blessure. Mais ça n'a pas l'air trop grave », confie Diawara au micro de la FEGUIFOOT.



Il se dit satisfait de la performance de ces joueurs et du niveau physique qu'ils ont affiché face à une nation citée parmi les favoris de la Coupe d'Afrique.



La Guinée est dans la poule C avec le Sénégal, le Cameroun et la Gambie. Pour son premier match de la CAN 2023, le lundi 15 janvier 2024, le Syli national affrontera les « Lions » indomptables avant de terminer par deux derbys sous-régionaux contre successivement le Sénégal et la Gambie.