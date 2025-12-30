Grèves des travailleurs de la RTS : Pape Alé Niang apporte des éclaircissements

Le Directeur de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang, a tenu ce mardi 30 décembre à «apporter des éclairages», suite au mouvement d’humeur des travailleurs de la structure, qui l’accusent entre autres de réduction «abusive et unilatérale» des salaires ainsi que de conditions de travail insuffisantes.
Dans un communiqué parvenu à Presssafrik, ce mardi, Pape Alé Niang assure qu’avant sa prise de fonction, les salaires du personnel du mois d’avril et mai 2024 étaient payés sur la base d’un décret signé par Macky Sall le 27 mars 2024, au lendemain de l’élection de Diomaye Faye. Celui-ci prévoyait des augmentations de salaire pour «une incidence financière de 1,8 milliard de FCFA/an». Il ajoute aussi que l’application de ce décret «reste à ce jour en suspens puisque l'arrêté interministériel, fixant les modalités de versement, n'est pas pris par les autorités compétentes».
En ce qui concerne les accusations d’augmentation faramineuse de sa rémunération, le directeur assure qu’il «est clairement établi», conformément aux lois en vigueur, qu’il n’a «pas le privilège de fixer» lui-même son salaire. «Concernant mon véhicule, je rappelle que depuis les réformes intervenues en 2021 sur le système de gestion du parc automobile de l'Etat, il n'y a plus de véhicule de fonction à la RTS. je précise que j'utilise ma voiture personnelle depuis le jour de ma passation de service avec mon prédécesseur», a-t-il ajouté.
Ces «éclairages» interviennent moins de 24 heures après que des membres du personnels de la RTS, conduits par le syndicaliste Alioune Badara Kane, déploraient «une hausse de salaire considérable» du directeur Pape Alé Niang, alors que leurs salaires à eux avaient été «brutalement réduits».
Dans un communiqué parvenu à Presssafrik, ce mardi, Pape Alé Niang assure qu’avant sa prise de fonction, les salaires du personnel du mois d’avril et mai 2024 étaient payés sur la base d’un décret signé par Macky Sall le 27 mars 2024, au lendemain de l’élection de Diomaye Faye. Celui-ci prévoyait des augmentations de salaire pour «une incidence financière de 1,8 milliard de FCFA/an». Il ajoute aussi que l’application de ce décret «reste à ce jour en suspens puisque l'arrêté interministériel, fixant les modalités de versement, n'est pas pris par les autorités compétentes».
En ce qui concerne les accusations d’augmentation faramineuse de sa rémunération, le directeur assure qu’il «est clairement établi», conformément aux lois en vigueur, qu’il n’a «pas le privilège de fixer» lui-même son salaire. «Concernant mon véhicule, je rappelle que depuis les réformes intervenues en 2021 sur le système de gestion du parc automobile de l'Etat, il n'y a plus de véhicule de fonction à la RTS. je précise que j'utilise ma voiture personnelle depuis le jour de ma passation de service avec mon prédécesseur», a-t-il ajouté.
Ces «éclairages» interviennent moins de 24 heures après que des membres du personnels de la RTS, conduits par le syndicaliste Alioune Badara Kane, déploraient «une hausse de salaire considérable» du directeur Pape Alé Niang, alors que leurs salaires à eux avaient été «brutalement réduits».
Autres articles
-
🛑EN DIRECT - Nouvelle permanence : Diomaye Président poursuit son chemin
-
Building administratif Mamadou Dia : les occupants évacués à cause d'un début d'incendie ce mardi
-
Climat des affaires : le Sénégal dans le Top 10 africain du B-Ready
-
Mboro : plusieurs quartiers privés d’eau à cause de la panne de l’un des forages
-
Gestion du stress en milieu familial : Enda Jeunesse Action mène la sensibilisation à Kolda