Adoption de la Loi de Finances rectificatives 2: Aissata Tall Sall dénonce «des délais de travail intenables»

L’ancienne ministre et députée à l’Assemblée nationale du Sénégal, Aissata Tall Sall, a dénoncé ce mardi des «délais de travail intenables», estimant que les parlementaires n’ont «pas fait un travail rigoureux», après l’adoption de la Loi de finances rectificatives 2 du gouvernement Sonko.



«Sur la forme, les délais de travail que vous nous imposez sont intenables. Cette LFR 2 est passée en Conseil des ministres le vendredi et dès le lundi, on nous a demandés en procédure d’urgence. Dites au Président de la République, Diomaye Faye, que l’urgence n’est pas l’extrême urgence», a dit la députée, à la tribune du parlement, avant de rappeler que les parlementaires ne sont «ni des ovnis, ni des extraterrestres (mais) des humains».



L’ancienne proche de Macky Sall a aussi ajouté que cet ajustement budgétaire n’est pas le souci «majeur» du pays. «Le seul problème, c’est l’image du Sénégal qui s’est dégradé avec les déclarations intempestives sur les dettes cachées» du Premier ministre Ousmane Sonko et ses collaborateurs, a-t-elle ajouté.



Pour rappel, la LFR 2 a été arrêté à 4 531,1 milliards FCFA de recettes totales (incluant une baisse de 137,8 milliards FCFA des recettes internes et externes). Elle vise entre autres à compenser la baisse des recettes budgétaires, régulariser les décrets d’avance (213,4 milliards de FCFA), ajuster les dépenses sur ressources extérieures.