Building administratif Mamadou Dia : les occupants évacués à cause d'un début d'incendie ce mardi

Un début d'incendie s’est déclaré ce mardi matin, au building administratif Mamadou Dia de Dakar. Les occupants ont été évacués à l’extérieur du bâtiment.



D’après le journal de Radio Futur Média (RFM), le début d’incendie serait parti du deuxième étage du bâtiment. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour mettre fin au sinistre.



Les causes de cet incident restent inconnues pour le moment.



