Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Building administratif Mamadou Dia : les occupants évacués à cause d'un début d'incendie ce mardi



Building administratif Mamadou Dia : les occupants évacués à cause d'un début d'incendie ce mardi
Un début d'incendie s’est déclaré ce mardi matin, au building administratif Mamadou Dia de Dakar. Les occupants ont été évacués à l’extérieur du bâtiment.

D’après le journal de Radio Futur Média (RFM), le début d’incendie serait parti du deuxième étage du bâtiment. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour mettre fin au sinistre.

Les causes de cet incident restent inconnues pour le moment.

 
Autres articles

Fatime Gueye (Stagiaire)

Mardi 30 Décembre 2025 - 14:35


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter