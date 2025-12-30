Building administratif Mamadou Dia : les occupants évacués à cause d'un début d'incendie ce mardi

Un début d'incendie s’est déclaré ce mardi matin, au building administratif Mamadou Dia de Dakar. Les occupants ont été évacués à l’extérieur du bâtiment.
D’après le journal de Radio Futur Média (RFM), le début d’incendie serait parti du deuxième étage du bâtiment. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour mettre fin au sinistre.
Les causes de cet incident restent inconnues pour le moment.
